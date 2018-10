Oficial: Radamel Falcao ruma ao Chelsea por empréstimo

Radamel Falcao, o artilheiro que meio mundo pretendia depois da sua passagem pelo Atlético de Madrid, vai agora ganhar uma nova vida no Chelsea. No seu regresso à Premier League, onde não foi muito feliz ao serviço do Manchester United, o colombiano vai encontrar o seu companheiro de selecção Juan Cuadrado e o treinador português José Mourinho. Depois de passagens pelo FC Porto, Atlético de Madrid, Mónaco e Manchester United, Falcao estava numa queda repentina da sua carreira futebolística. Apesar do seu nome ainda estremecer as defesas contrárias, não consegue provar o seu enorme talento enquanto matador tendo marcado apenas 4 golos na última época ao serviço do Man United, também por empréstimo.

Cabe agora a José Mourinho a missão de revitalizar a carreira do avançado colombiano, algo que o treinador português faz com mestria. É sabido que Mourinho preserva muito a experiência de certos jogadores nas suas equipas devolvendo-lhes a alegria pela alta competição. Basta recordarmo-nos do caso de Milito e Samuel no Inter e de Drogba e Eto’o no Chelsea, que mesmo com idades avançadas foram explorados da melhor maneira pelo Special One. Curiosamente é com a saída de um destes veteranos do futebol mundial, Didier Drogba, que se abre a porta a Falcão para uma época de luta pela titularidade com Diego Costa e Loic Remy.

Redução do contracto astronómico

Nos dias de hoje, valores astronómicos já não assustam qualquer adepto de futebol. Números com 8 zeros à direita começam a aparecer com demasiada facilidade como se fala da proposta de 100 milhões do Manchester City pelo jovem Pogba. Falcao foi sempre um cliente assíduo nestas quantias astronómicas, principalmente com o empréstimo na época passada ao Manchester United onde ganhava qualquer coisa como 1.480 milhões de euros mensais por ano. Perante o boletim clínico e as fracas exibições do colombiano na época passada pode-se considerar facilmente que estes valores são um exagero

De tal forma que o acordo feito, com opção de compra, com o Chelsea teve uma redução nas questões salariais. Falcão irá receber uma quantia de 960 mil euros mensais que para empréstimo continua a ser um valor bem elevado. Veremos se Falcao volta aos seus tempos áureos e oferece uma grande dor de cabeça a José Mourinho no confronto directo com Diego Costa. As lesões poderão ser um problema visto que o colombiano teve uma época recheada de lesões iniciadas naquela fatídica que o afastou do Mundial de 2014. No entanto tem sempre do seu lado as exibições que foi capaz de fazer no Atlético de Madrid e no Porto onde era um autêntico canhão apontado às redes das adversários.

No sentido contrário vai o pouco conhecido jovem Mario Pasalic que estará às ordens de Leonardo Jardim na equipa monegasca depois de na época passada ter actuado nos espanhóis do Elche.