FC Porto deixa cair promessa: Tozé assina pelo Vitória de Guimarães

O Vitória de Guimarães está a horas de garantir um dos reforços mais sonantes desta sua pré-temporada: Tozé, internacional Sub-21 luso que provou o seu valor na equipa B do Porto e no Estoril (clube ao qual esteve emprestado), está a caminho da Cidade Berço a fim de reforçar a equipa treinada por Armando Evangelista.

O jogador não entra nas contas de Julen Lopetegui para a temporada 2015/2016 e a saída definitiva do reino do Dragão é o único cenário em cima da mesa. Findado o Europeu de Sub-21, no qual Portugal caiu aos pés da Suécia, na final fatídica decidida nas grandes penalidades, é tempo de Tozé definir o seu futuro, que está perto de ser tornado público - quatro anos de contrato com os vimaranenses é o desfecho mais que provável, adianta o jornal «A Bola».

O médio ofensivo de 22 anos fará assim a rota contrária à do maestro ex-vimaranense André André, que ingressou no FC Porto neste defeso. Tozé poderá, dadas as suas características técnicas, colmatar a lacuna criada pela saída de André André;

No ano passado, Tozé despontou para a titularidade na Primeira Liga, beneficiando do empréstimo ao Estoril: realizou 37 partidas ao serviço dos «canarinhos», marcando sete golos e assumindo-se naturalmente como um dos elementos mais preponderantes da equipa.