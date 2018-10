Promessas viram 'che': Depois de Santi Mina, Valência garante Bakkali

Depois de confirmar a contratação do jovem avançado móvel Santi Mina, de apenas 19 anos, o Valência oficializou hoje o extremo promissor Zakaria Bakkali, de 19 anos, que chega ao clube «che» a custo zero, após o fim do contrato que o ligava aos holandeses do PSV Eindhoven.

Assim, o Valência, treinado por Nuno Espírito Santo, reforça o sector ofensivo com juventude e virtuosismo técnico, restando saber se ambos os jovens irão mesmo integrar o lote definitivo de escolhas do técnico português para a temporada 2015/2016.

Santi Mina, contratado ao Celta de Vigo por 10 milhões de euros, é tido como uma das maiores promessas do futebol espanhol jovem, tendo exponenciado o seu valor durante as duas últimas temporadas, onde se fixou como elemento importante da equipa (55 jogos) de Nolito e companhia.

Zakaria Bakkali, pretendido por Sevilha e Benfica, acabou por assinar por cinco épocas pelo clube «che», é actualmente uma das mais pertinentes promessas do futebol holandês, tendo optado por não permanecer no PSV - «Sou muito jovem e é um grande passo para mim juntar-me a uma equipa com a tradição e nível do Valência FC», afirmou o extremo aos órgãos comunicacionais do clube.