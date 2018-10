Última hora: RTVE confirma Iker Casillas no FC Porto

Supresa total no mercado de transferências: o simbólico e carismático guardião do Real Madrid, Iker Casillas, está a caminho do FC Porto, garante a cadeia espanhola de informação RTVE. O guarda-redes histórico do clube madrileno está de saída dos «merengues» e deverá custar cerca de 6 milhões de euros aos cofres do Dragão.

Com a iminente ida de David De Gea para o Real Madrid, Iker Casillas perdeu espaço no plantel, muito também devido a algumas periclitantes exibições nas últimas épocas; Casillas tem sido alvo de críticas constantes e o seu lugar de destaque no plantel galáctico foi, ao longo dos últimos anos, perdendo fulgor.

Todas as especulações e rumores indicavam uma saída para o campeonato inglês e italiano, mas a verdade é que, segundo a RTVE, tudo indica que o guardar-redes da selecção espanhola esteja mesmo a caminho do Porto, para tomar conta das redes do Dragão, que se prepara para dispensar Andrés Fernández, depois de ter emprestado Fabiano aos turcos do Fenerbahçe.