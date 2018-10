Gold Cup começa amanhã: EUA, Costa Rica e México são os favoritos

A Gold Cup terá amanhã início e será disputada de 7 a 26 de Julho, nos Estados Unidos da América e Canadá. A competição está dividida em três grupos, sendo que o A é constituído por Estados Unidos (vencedor do último torneio), Haiti, Honduras e Panamá, o B pela Costa Rica, El Salvador, Canadá, Jamaica e por fim o C, que contém as equipas México, Trinidade e Tobago, Cuba e Guatemala.

Os grandes favoritos à vitória final são os E.U.A e o México, sendo que a Costa Rica poderá ter uma palavra a dizer, principalmente depois do grande Mundial 2014 que fizeram, em que atingiram os quartos-de-final, eliminados em grandes penalidades pela Holanda (4-3) depois de um 0-0. Os E.U.A têm a favor o facto de ser o campeão em titulo e terem jogadores em grande forma como o médio organizador Michael Bradley ou o avançado Jozy Altidore.

A seleção do México tem, em teoria, o grupo mais acessível e o retorno de Carlos Vela que já não jogava pelo país desde 2011. Os internacionais Herrera e Reyes, jogadores do FC Porto foram convocados para a Gold Cup pelo selecionador do México e quem irá estar ausente é Chicharito que lesionou-se frente às Honduras numa disputa de bola com Beckeles, do Boavista.