Atlético recebe 34 milhões: Arda Turan ruma ao Barcelona

O extremo de 28 anos ex-Atlético de Madrid, Arda Turan, foi anunciado como a mais recente contratação do Barcelona na passada Segunda-feira. O negócio, anunciado no site oficial do clube, custou aos cofres do Barça 34 milhões de euros, tendo o jogador turco assinado por um total de cinco épocas.

No comunicado, o Barcelona revela que o acordo surgiu «com o objetivo de conciliar a proteção dos interesses do clube, o respeito com a decisão final do presidente eleito e ao mesmo tempo pressionado pela necessidade de contratar o jogador com rapidez para não perder a oportunidade». Para além da quantia estabelecida, o clube terá de pagar ainda sete milhões de euros variáveis. Ao que parece, a contratação terá sido impulsionada sobretudo por Luis Enrique, treinador do clube que desejava ter o jogador na sua equipa.

Negócio dado como certo, mas com cláusula de "devolução"

No seu comunicado, o Barcelona revelou ainda a possibilidade de o jogador voltar ao clube madrileno, após conseguir um direito de venda do jogador ao seu clube de origem. Isto acontece porque a própria contratação se realiza durante «o concorrido processo eleitoral do FC Barcelona, que elegerá o novo presidente do clube no próximo dia 18», conforme relembra o comunicado. Deste modo, o jogador poderá ser vendido de novo ao Atlético de Madrid, caso o novo presidente do clube não deseje manter a contratação. Assim sendo, o Barça tem até ao dia 20 de julho para "devolver" o jogador, caso não seja vontade do novo presidente a contratação de Turan.

Como esclarece o comunicado, «caso o próximo presidente culé não aprove a contratação, o Barça terá o direito de vender o jogador para o Atlético de Madrid pelo valor fixo da operação menos um 10% pela opção de compra. Desse modo, o Barça perderia 3,4 milhões de euros».

Apesar da incerteza provocada pelas eleições, Turan chega ao Barcelona com qualidades fantásticas para jogar nas duas alas e também pelo miolo, sendo dotado de uma técnica assinalável, uma velocidade incrível e um remate forte. Neste novo desafio, o extremo turco terá concorrência apertada de Messi, Neymar e Pedro, podendo ser uma mais valia com o desgaste da temporada.

É importante realçar ainda a importância que o jogador tinha para Simeone, tendo mesmo sido um dos principais trunfos do técnico no Atlético de Madrid e tendo contribuído em força para a conquista do título espanhol na época 2013/2014. Caso se mantenha no Barça, o jogador poderá ter muito valor no onze de Luis Enrique.