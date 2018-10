Van Wolfswinkel cai por terra: Sporting não segue exigências do holandês

O Sporting reuniu com o jogador Ricky Van Wolfswinkel durante o dia de ontem, em Lisboa, mas as negociações, que parecia estar a caminhar para o sucesso, foram abruptamente abortadas devido às exigências elevadas do avançado holandês do Norwich, que assim obrigou os responsáveis leoninos a cancelar as conversações.

Com o regresso a Alvalade quase alinhavado, o avançado de 26 anos viajou para a capital com intuito de limar os termos do contrato com o Sporting; mas o avultado salário exigido, que não era esperado pelos interlocutores leoninos, fez abortar as negociações. Ficou assim sem efeito o acordo já atingido entre o Sporting e o detentor do passe de Ricky, o Norwich, que em 2013 gastou 10 milhões de euros para contratar o jogador aos Leões.

Van Wolfswinkel esteve duas épocas ao serviço do Sporting, durante a era Godinho Lopes, marcando 25 golos em 88 jogos com a camisola dos Leões; na aventura pela Premier League, o holandês passou fome de golos, marcando apenas um golo em 27 partidas ao serviço do Norwich, em 2013/2014. Por empréstimo, ao Saint-Étienne, apontou 9 tentos em 39 aparições na Ligue 1.

Apostado em relançar a carreira no Sporting, o holandês via com bons olhos o regresso a Alvalade mas as pretensões salariais foram altas demais para os cofres do Leão. O elevado salário que aufere actualmente foi entrave base que encrave as conversações - apesar de ainda poder haver reatamento nas negociações, a probabilidade de Wolfswinkel regressar ao Sporting é agora diminuta, esvaíndo-se mais um pedido de Jorge Jesus (depois de Danilo Pereira).