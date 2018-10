Reforços de luxo para Vítor Pereira: Fenerbahçe junta Kjaer, Nani e Van Persie

O Fenerbahçe, novo clube de Vítor Pereira, tem tido uma actuação intensa no mercado de transferências deste defeso de Verão, identificando alvos de alto perfil mediático e rendimento desportivo, conseguindo, quase sempre, garantir o concurso dos mesmos. À medida que os dias vão passando, o treinador português não poderia ver com melhores olhos o progresso da construção de um plantel alicerçado em valores internacionais reconhecidos, que poderão fazer do Fenerbahçe uma autêntica potência em 2015/2016.

Os últimos têm sido aqueles que maior esperança vão semeando pelos adeptos do clube: a chegada do internacional Nani, a troco de acessíveis seis milhões de euros, foi um passe gigante na consolidação de uma equipa capaz de ombrear com os colossos da Europa - a técnica apurada do extremo, aliada à sua experiência, darão a Vítor Pereira matéria-prima suficiente para dar ao ataque do Fenerbahçe imprevisibilidade e poder de ruptura.

Mas a chegada do antigo extremo de Sporting e Manchester United (actuou em 2014/2015 nos Leões, por empréstimo, marcando 12 golos em 37 jogos) não foi digerida sozinha - para acompanhar Nani chegou a Istambul o avançado holandês Robin Van Persie, atleta de craveira mundial conhecido pela desconcertante capacidade de marcar golos clamorosos. Também a troco de seis milhões de euros, o Fenerbahçe reforçou com brilhantismo o sector ofensivo, que já contava com Moussa Sow e Emenike.

O avançado de 31 anos, que brilhou no Arsenal durante oito épocas, procura desta feita revitalizar a sua carreira, depois de duas temporadas fracas ao serviço do United - apenas 12 golos em 2013/2014 e 2014/2015, número que, tendo em conta o calibre do holandês, deixa a desejar. Mas as contratações do clube turco não se ficam pelas duas sonantes aquisições. Na defesa, Vítor Pereira poderá contar com a tarimba do dinarmaquês Simon Kjaer, de 26 anos, vindo do Lille.

O internacional dinamarquês, que já passou pelo Palermo, Wolfsburgo e AS Roma, juntar-se-á a Bruno Alves, sendo expectável que os dois formem a dupla de defesas centrais em 2015/2016. Abdoulaye Ba, do FC Porto, também reforçou a defesa do Fenerbahçe, a título de empréstimo, situação idêntica à de Fabiano, guarda-redes dispensado pelos portistas. Para o meio-campo, Pereira viu chegar Souza, vindo do São Paulo (passou pelo Porto entre 2010 e 2012), que terá a companhia experiente de Diego e Raúl Meireles.