Tour de France 2015: Líder Tony Martin abandona devido a queda

O Tour de France 2015 está longe de ter arrancado com «suplesse» - várias quedas aparatosas fizeram, em poucos dias, muitos ciclistas abandonarem a competição, devido às graves mazelas. O último nome na lista das baixas do Tour é o alemão Tony Martin, que ontem caiu com estrondo a apenas um quilómetro da meta da sexta etapa, que ligou Abbeville e Le Havre.

O camisola amarela, da Etixx-Quick Step, estava a apenas mil metros da meta quando, após um toque, estatelou-se no asfalto, provocando, em efeito-dominó, a queda de Vicenzo Nibali e Nairo Quintana. As dores, as escoriações e a grave lesão na clavícula condenaram o ciclista de 30 anos ao abandono, não sem antes ter sido capaz de terminar a etapa em derradeiro estóico esforço, ladeado por colegas de equipa.

Tony Martin junta-se assim a um lote já assinalável de desistentes que pereceram graças a quedas graves: Simon Gerrans, Fabian Cancellara, Nacer Bouhanni, Tom Dumoulin, William Bonnet, Dmitry Kozontchuk, entre outros; muitos outros permanecem na prova, diminuídos pelas mazelas resultantes das quedas, como Rui Costa, Laurens Ten Dam ou Michael Matthews.

* VIDEO propriedade de Eurosport