Atlético Madrid confirma Ferreira-Carrasco e fecha a porta a Nico Gaitán

Os números não foram desvendados mas a confirmação oficial do negócio foi dada pelo clube madrileno nesta Sexta-feira: o Atlético Madrid revelou que fechou a contratação do extremo desequilibrador belga Yannick Ferreira-Carrasco, do Mónaco. Com esta transferência, a ida de Nico Gaitán para o Vicente Calderón está totalmente inviabilizada.

O Atlético ficou impressionado com as boas exibições do extremo luso-belga de 21 anos, que deu nas vistas na temporada passada, efectuando 52 jogos com a camisola dos monegascos e marcando 8 golos, sobressaíndo a sua capacidade para assistir os colegas de ataque. A boa campanha europeia na Liga dos Campeões também ajudou a consolidar o interesse dos «colchoneros» no atleta.

Ferreira-Carrasco iniciou a sua carreira na Bélgica, no Beerschot AC e no Genk, emigrando para França para ser sub-19 nas camadas jovens do Mónaco, na temporada 2010/2011. Em 2012/2013 deu os primeiros passos na condição de titular regular, atingindo o máximo rendimento na temporada passada, pela mão do técnico Leonardo Jardim. A sua chegada ao clube madrileno vai certamente fechar a porta à ida do argentino Gaitán para o clube treinado por Diego Simeone.

Para colmatar a saída do extremo, habitual mais-valia do onze titular de Jardim, chegam os portugueses Ivan Cavaleiro e Hélder Costa - o primeiro custará 15 milhões ao clube do principado, o segundo aterrará no Mónaco sob empréstimo do Benfica. Juntar-se-ão aos lusos João Moutinho, Ricardo Carvalho e Bernardo Silva. Ao principado chegam também Adama Traoré (médio de 20 anos) e Mario Pasalic (médio de 20 anos).