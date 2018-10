Dispensado por Lopetegui, Ricardo Quaresma em vias de regressar ao Besiktas

Ricardo Quaresma está a caminho do Besiktas, consumando assim um regresso a uma casa que bem conhece; sabe VAVEL Portugal que o extremo internacional foi dispensado por Julen Lopetegui, ficando sem hipóteses de integrar o plantel principal dos portistas. Quaresma, de 31 anos, está em negociações avançadas com o clube turco, que representou entre 2010 e 2012.

O «Harry Potter» do Dragão, que fora feliz de azul e branco vestido (entre 2004 e 2008) regressara ao reino portista no ano de 2014, prometendo novas glórias, mas o domínio do Benfica expôs as fraquezas de um FC Porto debilitado e carente de referências dentro do balneário - Quaresma, tido como um dos símbolos do clube, não foi capaz de assumir a preponderância de outros tempos, nem na segunda metade de 2013/2014 nem em toda a temporada passada.

Aposta irregular de Lopetegui, o extremo não sedimentou a sua importância no FC Porto versão 2014/2015 e a relação com o treinador basco nunca foi a melhor. Agora que recebeu guia de marcha do técnico, o internacional luso está a limar os pormenores da ida para o Besiktas, tendo o clube de Istambul confirmado as negociações com o português. A RTP avançou com a notícia da saída do atleta e VAVEL Portugal está em condições de informar que a razão prende-se com a má relação do jogador com Lopetegui.