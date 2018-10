A 11 de julho de 2010 foi quando a Espanha se sagrou campeão mundial, cinco anos passaram desde o triunfo histórico da «La Roja», que nunca se tinha sagrado campeã do mundo. No Estadio Soccer City de Johannesburgo, a selecção espanhola venceu a Holanda por 1-0 com golo de Andrès Iniesta ao minuto 116 do prolongamento.

Reveja e relembre aqui os grandes momentos dessa conquista histórica, que impulsionaram a «La Roja» rumo ao primeiro título mundial:

O penálti parado por Casillas ante o Paraguai

O grande golo de Carlos Puyol ante a Alemanha, nas meias-finais

A espectacular defesa de Iker Casillas perante Arjen Robben

O golo decisivo de Andrès Iniesta na final