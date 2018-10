Transferência bombástica confirma-se: FC Porto oficializa Iker Casillas

Iker Casillas assinou pelo FC Porto por duas temporadas com mais uma de opção - as negociações sofreram altos e baixos mas acabaram por resultar a favor dos Dragões. Os portistas no seu site, referem que o guardião espanhol é «o jogador da Liga portuguesa com o mais rico palmarés e torna-se ainda no primeiro ex-campeão do Mundo de selecções a representar o FC Porto».

Depois de muitos avanços e recuos entre o guarda-redes e o Real Madrid, devido a divergências no pagamento das cargas fiscais, o acordo ficou concluído no sábado e Casillas poderá assim rumar para a Holanda, de forma a integrar o estágio de pré-época dos azuis e brancos.

Já esta manhã o lendário guarda-redes Iker Casillas despediu-se do clube merengue, muito emocionado em conferência de imprensa na qual esteve sozinho, sem contar com a presença de elementos da direcção do clube. «Cheguei a este dia difícil, de dizer adeus a este clube que me deu tudo. Parece que foi ontem que, com nove anos, vesti pela primeira vez a camisola do Real Madrid.Este clube formou-me também como pessoa e ajudou-me a crescer. Tentei seguir sempre os seus valores», referiu.