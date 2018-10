Bastian Schweinsteiger, o primeiro alemão da História do Manchester United

É oficial: Bastian Schweinsteiger está de saída do Bayern de Munique rumo ao campeonato inglês. O médio alemão já confirmou que o seu futuro passará pela Premier League, representando as cores dos red devils, ao serviço do técnico Louis Van Gaal, pelo que deverá falhar a apresentação oficial do Bayern no próximo sábado, no Allianz Arena.

No Twitter, o jogador confessou que decidiu tomar um novo passo na sua carreira, com o intuito de continuar a ganhar experiência num novo clube. Dirigindo-se aos fãs dos bávaros, Bastian pediu compreensão pela sua decisão e relembrou, ainda, que ninguém poderá apagar a incrível viagem que fizeram juntos ao longo da sua carreira.

Recorde-se que Schweinsteiger, de 30 anos, passou toda a sua carreira no Bayern de Munique. Em 13 épocas no plantel principal - desde 2002/03 -, o médio participou em 503 jogos (é o oitavo jogador da história do clube com mais jogos na equipa principal), marcando 68 golos e conquistando um total de 20 títulos pelo clube (excluindo, portanto, o título de campeão do Mundo, conquistado no ano transacto pela selecção alemã, no Brasil). Agora, Bastian tinha apenas mais um ano de contrato, numa altura em que o técnico Guardiola já havia dito que o jogador tinha o direito de decidir o seu futuro.

Neste sentido, a sua intenção de sair para Inglaterra foi comunicada a Karl-Heinz Rummenigge (CEO do Bayern), que garantiu ter tentado convencer o médio a ficar no clube, embora sem sucesso. «Tentámos convencê-lo a ficar no Bayern, mas também consigo entender que um jogador em final de carreira procure novas experiências.», referiu, confessando-se nostálgico. «É uma decisão que será benéfica para a sua vida. Estou convencido de que vai jogar bem lá e a selecção alemã vai tirar partido disso, também.», acrescentou, deixando, ainda, em aberto um possível regresso de Schweinsteiger ao clube, a considerar no futuro.

Os montantes envolvidos ainda não foram revelados

Ambos os clubes envolvidos no processo já oficializaram a transferência, estando o acordo apenas pendente dos habituais exames médicos e de um acordo no que respeita aos termos pessoais. Ao que tudo indica, o montante pago pelo Manchester United ao Bayern pelo jogador será de cerca de 20 milhões de euros, sendo o salário anual oferecido ao reforço de 10 milhões de euros. A duração do contrato também ainda não foi revelada, mas deverá ser de 3 épocas.

A experiência que faltava em Old Trafford

Com a chegada de Schweinsteiger a Manchester, os red devils ganham a experiência e o conhecimento que há algum tempo faltam no meio-campo dos ingleses - apenas Michael Carrick se poderá aproximar do alemão, nesse aspecto. O reconhecimento mundial que Bastian conquistou pelos seus feitos e pela sua influência no futebol bávaro nos últimos anos falam por si e podem revelar-se fundamentais para elevar o United ao topo do futebol europeu, numa altura em que o clube vive uma fase mais conturbada.