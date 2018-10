Chega a custo zero a pedido de Jesus: João Pereira regressa ao Sporting

A notícia surpreendeu tudo e todos, principalmente por ter fugido aos radares dos media. A manhã desta segunda-feira anunciava João Pereira já em fase de exames médicos, e a um passo de ser anunciado como reforço do Sporting. A confirmação da contratação chegaria horas depois, através de um curto comunicado oficial do clube de Alvalade.

«A Sporting Clube de Portugal, Futebol, SAD, informa que chegou a acordo com o atleta João Pereira, para a sua contratação para as duas próximas épocas ficando com uma cláusula de rescisão no valor de 45 milhões de euros. A Sporting SAD deseja a João Pereira os maiores sucessos profissionais e pessoais.».

João Pereira jogou de leão ao peito entre 2009 e 2012, seguindo depois para Valência onde, após duas boas temporadas, deixou de ser opção no clube Che com a chegada do treinador Nuno Espírito Santo. Após uma época de empréstimo ao Hannover, o lateral direito regressa a Alvalade a custo zero, uma casa que tão bem conhece.

João Pereira reencontra assim o treinador Jorge Jesus, com quem trabalhou na temporada 2008/2009, no SC Braga. O jogador experiente de 31 anos, sabe VAVEL Portugal, foi um pedido expresso do novo treinador dos Leões, que pretendia colmatar a saída de Cédric Soares, contratado pelo Southampton.