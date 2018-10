Meias-finais do Europeu Sub-19: Grécia bate-se com Rússia, França enfrenta Espanha

O Campeonato Europeu de sub-19 entra na sua fase decisiva. No grupo A qualificou-se França e Grécia, tendo a Áustria e Ucrânia a não conseguir o apuramento. A França conseguiu o primeiro lugar fruto de três vitórias em tantos jogos, já a Grécia só conseguiu o apuramento na última jornada beneficiando do empate a dois entre a Áustria e Ucrânia.

No outro grupo, qualificaram-se Rússia e Espanha, com Holanda e Alemanha a serem eliminadas - destaque para a grande competitividade deste grupo, em que todos acabaram com quatro pontos. Na última jornada, a Rússia empatou 2-2 com a Alemanha, terminando esta no último lugar do grupo, e a Holanda não foi capaz de vencer a Espanha (1-1).

Agora, nas meias-finais, a Rússia enfrenta a Grécia, que é a equipa da casa, e a França mede forças com a Espanha. Ambos os jogos são na próxima Quinta-feira, sendo que o jogo Rússia x Grécia realiza-se às 16:30 horas e o França x Espanha às 19 horas, podendo ambos os jogos serem vistos no canal Eurosport.