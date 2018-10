Sporting tem novo central: Naldo já é Leão: «Quero vitórias e títulos»

O central brasileiro de 26 anos Naldo chega directamente para o onze inicial de Jorge Jesus para colmatar a ausência forçada de Ewerton. O contrato é válido até junho de 2019 e o jogador chega a alvalade depois de passagens por Espanha e Itália.

Naldo será o Luisão possível para o novo leão

Com a lesão de Ewerton e com Paulo Oliveira e Tobias Figueiredo em fase de crescimento, o Sporting garantiu esta sexta-feira a aquisição do experiente defesa canarinho Naldo. O defesa chegou, viu e jogou na manhã deste Sábado no particular frente ao Atlético. O técnico Jorge Jesus lançou o central nos segundos 45 minutos num jogo que os leões esmagaram a formação da 2ª liga por 5-0.

Em declarações à televisão sportinguista, Naldo revela que será muito interessante alinhar num campeonato disputado como o português. «É fantástico jogar num clube grande em Portugal e em todo o mundo, numa liga muito disputada e competitiva». O novo leão assume-se como líder e afirmou estar ansioso por jogar na liga dos campeões, sendo o seu contributo essencial para oferecer experiência ao último reduto verde e branco. «Ganhei experiência em Itália e Espanha e espero ajudar o Sporting a vencer jogos e títulos».

A curiosidade em conhecer os métodos de treino de Jorge Jesus foi outra das razões que levou Naldo a assinar pelos leões. «Já conheço os méritos do treinador e tenho a certeza que vou evoluir muito nestes anos". Na entrevista à Sporting TV o defesa referiu ainda que ficou entusiasmado com o ambiente de Alvalade. «Vi vídeos dos adeptos e fiquei surpreendido com o apoio que dão à equipa». O contrato do atleta será de 4 temporadas e encontra-se blindado com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Naldo, alto e fisicamente imponente

Uma das prioridades de Jorge Jesus para o desafio Sporting residia na necessidade de contratar um forte e alto central com tarimba, que pudesse acrescentar uma voz de comando, tal como Luisão demonstrava no Benfica. A opção por Naldo não cumpre tais requisitos à primeira vista, visto tratar-se de um jogador que apenas se afirmou na Europa durante a passada temporada, ao serviço do Getafe (realizando 32 jogos).

O brasileiro Naldo chegou à Europa em 2012/2013 mas a passagem pelo Bolonha revelou-se frustrada; na Udinese, apesar dos 17 jogos durante 2013/2014, não convenceu os responsáveis italianos, que o emprestaram ao Getafe, onde cumpriu a melhor época de sempre, tendo jogado 32 jogos na liga espanhola a um nível positivo.

Jogar em Itália e em Espanha enriqueceu o jogador e para os leões será fundamental para acrescentar veterania à jovem defesa sportinguista. Aos 26 anos, o central de 1,88 M revela bom jogo aéreo e força na marcação aos dianteiros rivais, oferecendo músculo à defesa do Sporting.