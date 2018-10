Sporting fecha eixo defensivo com contratação de Michael Ciani

O Sporting fechou o eixo de defesa para 2015/2016, contratando o experiente francês Michael Ciani, jogador que acabara contrato com a Lazio. O imponente defesa central chegou hoje a Alvalade para completar o leque de centrais eleitos por Jorge Jesus para segurar a fortaleza de Rui Patrício - realizou testes médicos e assinou por duas temporadas.

Michael Ciani, que tem uma vasta experiência no campeonato francês (principalmente nas sete épocas que lá passou, entre Lorient e Bordéus) e na liga italiana (três temporadas na Lazio) chega a Alvalade a custo zero depois do fracasso da contratação de Douglas, objectivo prioritário de Jorge Jesus para o comando da defesa leonina.

O Sporting procurava garantir o concurso de um central imponente, forte e traquejado no futebol europeu, capaz de liderar o quarteto defensivo - Ciani será esse activo, sendo expectável que salte directamente para o onze titular, fazendo parelha com Paulo Oliveira, dada a lesão do brasileiro Ewerton. Tobias Figueiredo será emprestado e Naby Sarr também deverá seguir os passos do jovem luso.

Potente no jogo aéreo e no choque físico, Ciani chega ao Sporting seguindo a mesma linha orientadora de contratações que trouxe jogadores do passado com as mesmas características, como o internacional estadunidense Onyewu ou o holandês Boulahrouz.