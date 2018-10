Acabou a maratona negocial: Téo Gutiérrez chega finalmente ao Sporting

As intensas negociações perduravam há um mês, com atrasos, avanços e recuos constantes que foram atrasando a vinda do internacional colombiano de 30 anos; ontem, finalmente, Téo Gutiérrez aterrou em Lisboa para firmar a sua ligação ao Sporting. O jogador efectuou os testes médicos e hoje irá rubricar um contrato de três temporadas.

Depois de atacar o internacional costa-riquenho Bryan Ruiz, o Sporting pretendia contar com os serviços de um avançado puro capaz de liderar o ataque orientado por Jorge Jesus. As negociações foram extenuantes mas o acordo acabou por ser alcançado, já que a vontade do novo treinador leonino em tornar Téo Gutiérrez o baluarte do sector ofensivo dos Leões era grande.

O «Pistoleiro da Barranquilla» será o avançado experiente e goleador que Jorge Jesus pretendia para, de modo análogo, desempenhar o papel do letal Jonas no 4-2-4 dos tempos do Benfica; Téo deixa o River Plate após tumultuoso processo negocial, no seguimento da temporada em que concretizou mais golos durante a sua carreira - 19 tentos em 38 jogos. Esta será a sua segunda passagem pela Europa, depois de uma aventura falhada no Trabzonspor, da Turquia (entre 2009 e 2011).

Com a chegada de Téo Gutiérrez, o novo ataque planeado por Jorge Jesus começa a ganhar forma - Bryan Ruiz e Téo serão pilares fundamentais da manobra atacante, com Fredy Montero e Junya Tanaka a perderem importância dentro do plantel leonino. O grego Konstantinos Mitroglou, que ainda negoceia com os Leões uma possível vinda a título de empréstimo, é o escolhido para colmatar a equacionada saída de Islam Slimani.