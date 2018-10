Olympiakos reforça-se em Braga: Felipe Pardo chega a Pireu por empréstimo

O negócio foi ontem confirmado, com a chegada do extremo colombiano ao clube de Pireu - Felipe Pardo, de 24 anos, assinou por uma temporada com o Olympiakos, onde actuará por empréstimo do SC Braga. O campeão grego, treinado por Marco Silva, poderá accionar a cláusula de compra no final da época.

O colombiano passou duas temporadas em Portugal, entre 2013 e 2015, realizando 76 jogos pelo SC Braga e tornando-se rapidamente num jogador importante na manobra dos bracarenses, marcando 19 golos na sua passagem pelos «Guerreiros do Minho». Os arsenalistas perdem assim mais um jogador crucial, depois das saídas de Rúben Micael, Danilo, Éderzito e Zé Luis.

«Estou muito orgulhoso por me juntar a esta família do Olympiakos, que é um grande clube na Europa. É uma boa oportunidade para crescer como jogador e como pessoa», afirmou o avançado, não deixando de elogiar o carinho recebido durante a estadia em Braga: «Agradeço aos adeptos e à direcção do SC Braga pelo apoio e carinho. Senti-me em casa nos últimos dois anos».