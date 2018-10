Será companheiro de Bruma: FC Porto cede Diego Reyes à Real Sociedad

Negócio fechado: o central mexicano Diego Reyes foi emprestado por uma temporada à Real Sociedad, naquela que será a segunda aventura na Europa. O jovem defesa de 22 anos, que integrou a turma portista em 2013, volta assim a ser preterido no clube do Dragão, depois de acumular jogos na formação B e de apenas ter somado 9 aparições na equipa principal em 2014/2015.

O internacional mexicano fará assim parte da equipa basca que ainda há uma semana atrás garantiu o concurso do extremo luso Bruma, proveniente do Galatasaray. Diego Reyes está a mais no lote de defesas eleitos por Julen Lopetegui para 2015/2016, atrás de Martins Indi, Maicon e de Marcano. De modo a não comprometer o seu desenvolvimento, a direcção do FC Porto achou que seria do melhor interesse do clube permitir que o mexicano progredisse na liga espanhola.

Diego Reyes terá a companhia do seu compatriota Carlos Vela, avançado de 26 anos, e será treinado pelo ex-treinador do Manchester United, o escocês David Moyes. A competição por um lugar no centro da defesa da Real Sociedad será dura, com Iñigo Martínez e Mikel González a perfilarem-se como expectáveis titulares.