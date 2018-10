Novo empréstimo: FC Porto empresta Nabil Ghilas ao Levante

A aposta do FC Porto no avançado argelino Nabil Ghilas ganha, a cada ano que passa, contornos cada vez mais definidos de «flop» - depois de uma temporada emprestado ao Córdoba, Ghilas volta novamente às lides da liga espanhola, agora para defender as cores do Levante durante a temporada 2015/2016, podendo o clube valenciano contratar o internacional argelino por uma verba de 8 milhões de euros.

Nabil Ghilas reforçou o FC Porto em 2013 mas nunca gozou de reais oportunidades no Dragão, coincidindo a sua chegada com o pleno reinado do goleador Jackson Martínez. Sem a sorte do seu compatriota Islam Slimani, que agarrou a titularidade no rival Sporting, Ghilas procurou relançar a carreira na Liga BBVA e, depois de uma medíocre passagem pelo débil Córdoba, tem agora nova chance de provar o seu valor numa das ligas mais espectaculares da Europa.

«Quero fazer uma boa temporada e muitos golos também. Os avançados vivem de golos. Não vou definir um número de golos, mas quero trabalhar e ajudar muito a equipa», declarou ontem o avançado de 25 anos aquando da sua apresentação oficial no clube de Valência. O presidente, Francisco Catalán, manifestou a sua confiança no talento do argelino: «Pode ser um jogador muito importante para nós e acredito que marcará muitos golos», afirmou, entusiasmado.