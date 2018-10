Fechado: Stefan Savic assina pelo Atlético, Mario Suárez reforça a Fiorentina

O defesa central montenegrino Stefan Savic, de 24 anos, foi ontem confirmado como novo reforço do Atlético Madrid, com os «colchoneros» a desembolsarem 12 milhões de euros juntamente com o passe do médio defensivo Mario Suárez, que assim está de malas aviadas para Florença, para reforçar a Fiorentina, agora treinada por Paulo Sousa.

O central internacional, que conta com 29 aparições por Montenegro, chega ao Vicente Calderón para aumentar o leque de opções de Diego Simeone no eixo defensivo, que ficou diminuído após a saída do experiente brasileiro Miranda, que milita agora no Internazionale. Savic, que é aposta do treinador argentino, deverá constituir parelha com o uruguaio Diego Godín, esteio defensivo de 29 anos.

Em sentido inverso ao do montenegrino está o espanhol Mario Suárez, médio defensivo de 28 anos - o atleta não gozava do estatuto de titular no Atlético e a ida para a Fiorentina foi encarada como a oportunidade ideal para ganhar maior preponderância na carreira. O atleta encontrará no seu novo clube o compatriota centrocampista Borja Valero, assim como o defesa Marcos Alonso e o extremo Joaquín.