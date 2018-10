Porto e Benfica sem poder financeiro vêem Mitrovic assinar pelo Newcastle

O alvo pretendido para reforçar os ataques de Benfica e FC Porto foi resgatado pelo Newcastle, que, ao apresentar maior poderio financeiro, bateu a concorrência dos dois clubes portugueses que se debatiam pelo concurso do jovem goleador da liga belga. Aleksandar Mitrovic assinou hoje um contrato de cinco temporadas com os «Magpies», tendo o seu passe custado 19 milhões de euros.

O atleta de 20 anos, promissor avançado que tem encantado a Bélgica com os seus golos, era seguido pelo Benfica há mais de um ano, sendo fortemente pretendido pelas águias para reforçar a linha ofensiva; o FC Porto, órfão de Jackson Martínez, pretendia também requalificar o seu ataque com uma pérola de alto calibre. Mas o elevado preço exigido pelo Anderlecht afastou definitivamente as formações lusas da corrida pelo jogador, que acabou por assinar pelo clube da Premier League.

Aleksandar Mitrovic chegou mesmo a abordar a sua ida para o Benfica, elogiando o clube e mostrando-se ansioso pela mudança para Lisboa, mas as demandas do Anderlecht foram impossíveis de satisfazer, o que fez com que o negócio caísse por terra. O jovem internacional sérvio irá assim actuar no terceiro clube da carreira, depois de ter arrancado a sua carreira no Partizan e florescer para o futebol no Anderlecht, onde em duas épocas marcou 44 golos.

«Estou muito feliz, orgulhoso e entusiasmado. Na época passada o Newcastle perguntou por mim e agora mostrou realmente que me queria contratar. É por isso que estou aqui», afirmou o sérvio, que não deixou de mostrar entusiasmo por fazer parte do clube onde uma das suas glórias de infância brilhou intensamente: Alan Shearer. «Lutámos contra muita concorrência para garantir um jovem talento de topo do futebol europeu», afirmou Steve Maclaren, técnico dos «Magpies».