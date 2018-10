Pedro Moreira rescinde com o FC Porto e assina com o Rio Ave

Jogou no Rio Ave em 2014/2015 por cedência do FC Porto mas, na próxima temporada, o centrocampista Pedro Moreira irá mesmo ser jogador da formação vilacondense a título definitivo - o jogador de 26 anos acertou a rescisão amigável do contrato que o vinculava aos dragões, assinando um contrato de três temporadas com o Rio Ave.

Jogador preponderante na formação orientada por Pedro Martins, Pedro Moreira foi opção regular no meio-campo vilacondense e consolidou o miolo juntamente com a experiência de Tarantini. Sem espaço no FC Porto, o jogador desvinculou-se do clube portista para poder seguir o seu destino, escolhendo o Rio Ave, clube que o acolheu com confiança no seu valor.

«É uma aposta segura. Fui dos mais utilizados na época passada, as coisas correram-me bem e acho que assinar por três épocas é um passo em frente», afirmou o jogador de 26 anos, que teve convites do estrangeiro mas preferiu assinar pelo Rio Ave.