Diego Lopes e Derley no Kayserispor, Sidnei novamente emprestado ao Depor

Diego Lopes, Derley e Sidnei receberam guia de marcha do treinador Rui Vitória, sendo cedidos por empréstimo de uma temporada - o avançado ex-Marítimo fará companhia ao médio ofensivo vindo do Rio Ave na aventura na liga turca, ao serviço do Kayserispor. Já o defesa central irá realizar outra época na Liga BBVA, com as cores do Deportivo.

Diego Lopes regressa ao carrossel dos empréstimos

Derley, contratado aos insulares no Verão de 2014, nunca foi opção nas equacões tácticas de Jorge Jesus, situação que se manterá com Rui Vitória; Diego Lopes, que está na sua segunda passagem pelo Benfica, nem sequer chegou a ser equacionado como potencial integrante do plantel, sendo cedido pela segunda (fora emprestado ao Rio Ave em 2012/2013, durante a sua primeira estadia nos encarnados).

Sidnei emprestado pela quarta vez desde 2011

Já Sidnei, central de 25 anos que chegou ao Benfica na era de Quique Flores, temporada 2008/2009, permanece na sua condição crónica de relegado, sendo novamente emprestado pelos encarnados, pela quarta vez desde 2011. O defesa formado no Internacional passou pelo Besiktas em 2011/2012, Espanyol em 2013/2014 e Deportivo na época transacta, regressando em 2015/2016 ao clube galego.

No Deportivo, onde coabitou com os portugueses Ivan Cavaleiro, Diogo Salomão e Hélder Costa, Sidnei realizou 32 jogos em 2015/2016, conquistando um estatuto de titular indiscutível do qual não gozava desde a época inicial ao serviço das águias (na qual efectuou 35 jogos).