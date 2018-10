Tiago Pinto junta-se a Artur Moraes no Osmanlispor FK

Naquela que é a terceira experiência fora do país, o defesa lateral Tiago Pinto, de 27 anos, ingressou no clube turco de Ancara, Osmanlispor FK, juntando-se assim ao ex-Benfica Artur Moraes, que também reforçou o clube neste defeso de Verão, após terminar contrato com as águias.

A ida de Tiago Pinto para o futebol turco foi confirmada há dois dias pela empresa de agenciamento ProEleven, com o jogador ingressar no terceiro clube estrangeiro da carreira, depois de passagens pelo Deportivo da Corunha e Racing Santander. Após duas temporadas ao serviço do Rio Ave, clube onde se emancipou enquanto titular, Tiago Pinto acertou o contrato mais lucrativo da carreira.