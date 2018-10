Por dez milhões de euros, Bernard Mensah ruma ao Atlético Madrid

Com apenas 20 anos de idade, Bernard Mensah troca a cidade de Guimarães pela de Madrid. Apesar de não se saberem os valores verdadeiros da transferência, alguns orgãos de comunicação social a apontar para uma verba cifrada em dez milhões de euros, valor que, a se revelar verdadeiro, ultrapassa o record de vendas do clube vimaranense, um recorde relativo à transferência de Bebé para o Manchester United, por nove milhões de euros em 2010.

Apesar dos valores envolvidos, os responsáveis do Atlético de Madrid acreditam que o jovem internacional ganês ainda tem alguma margem de desenvolvimento, pelo que a solução encontrada foi o empréstimo imediato aos também madrilenos do Getafe, onde terá a oportunidade de ser titular.

Depois de uma época em cheio ao serviço do Vitória de Guimarães, o ganês Bernard despertou a cobiça de muitos clubes, inclusivamente do Benfica, agora treinado pelo seu antigo técnico, Rui Vitória. Depois de quatro anos na Cidade Berço, Bernard Mensah parte agora para uma nova aventura no país vizinho.