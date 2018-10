Última hora: Benfica vende Lima ao Al Ahli para segurar Jonas

O trajecto do combativo avançado Lima no Benfica acabou - o jogador de 32 anos assinou hoje um vínculo com o clube dos Emirados Árabes Unidos, que pagou sete milhões de euros pelos serviços do experiente atleta brasileiro. A venda permite ao Benfica avançar com o processo de renovação de Jonas, elemento tido como fundamental no Benfica 2015/2016.

O Al Ahli não hesitou em pagar sete milhões de euros pelo goleador que se evidenciou nas águias desde o momento em que chegou à Luz, permitindo ao brasileiro garantir uma reforma dourada longe dos grandes palcos europeus. Lima tinha já sido sondado por clubes chineses e árabes, mas nas primeiras abordagens o atleta terá hesitado em trocar Lisboa por remotas paragens, facto que se alterou nos últimos dias.

Sabe Vavel Portugal que o Benfica sensibilizou o atleta para o encaixe significativo que as águias aufeririam caso a transferência se consumasse, dado ao qual Lima acabou por corresponder. A consumação da transferência foi avançada pelo clube do Dubai após ter sido acordada a cifra de sete milhões de euros, valor que dá margem de manobra aos encarnados para fechar, não só a renovação de Jonas como, potencialmente, a de Salvio.

As águias perdem assim mais um experiente e combativo jogador que fez parte do Benfica de sucesso da era Jorge Jesus - Maxi Pereira foi o primeiro a sair, após término do contrato, e ainda se espera que Nico Gaitán abandone a Luz a troco de uma verba elevada, a rondar os 30 milhões de euros. Caso tal se verifique, o Benfica perderá três activos que desempenharam papéis fundamentais no bicampeonato que quebrou a malapata de três décadas sem o bis nacional.