Atlético de Madrid: Filipe Luís de volta ao clube espanhol

Depois de o Chelsea fazer exigências de última hora na transferência de Filipe Luís, que já parecia bem encaminhada, o lateral esquerdo já foi anunciado como novo reforço do clube espanhol Atlético de Madrid. Ao que parece, o clube inglês exigiu mais do que os 15 milhões de euros inicialmente acordados, tendo a transferência sido fixada nos 16 milhões.

Com a transferência anunciada por Gil Marín, filho do presidente do clube de Madrid e membro da direção do mesmo, foi também confirmada a realização dos habituais exames médicos na capital espanhola. O acordo foi mesmo alcançado este Sábado, com o lateral esquerdo a regressar aos colchoneros num contrato que terá a duração de quatro temporadas.

Passagem por Inglaterra marcada pelo fracasso

O agora ex-Chelsea não teve uma passagem muito feliz pelo clube londrino de José Mourinho. Apesar das suas capacidades de valor, como a rapidez e a sua técnica evoluída e apurada, os tempos em terras de Sua Majestade foram um fracasso para o internacional brasileiro. Não se tendo ambientado ao ritmo alucinante da Liga Inglesa, regressa ao seu clube anterior, onde se sagrou Campeão Espanhol e marcou presença na final da Champions.

Não deixa de ser um reforço interessante, que vem acrescentar experiência e respeito e poderá mesmo contribuir para voltar a colocar o Atlético Madrid na luta pelo título espanhol, especialmente com as suas importantes características técnicas, como o seu bom cruzamento e qualidade defensiva.