Os milhões não mentem: José Mourinho, O Gastador

José Mourinho é o treinador que mais gasta em contratações - conclusão que atira borda fora as críticas feitas pelo técnico português em relação aos avultados gastos dos rivais da Premier League, Manchester United, Manchester City e Liverpool. O técnico gastou até à data algo como 903 milhões apesar de ter acusado o Manchester United, City e Liverpool de tentarem «comprar» o titulo na Premier League.

No seu percurso pelo Inter de Milão, Real Madrid e as suas duas passagens pelo Chelsea, José Mourinho foi o que gastou mais verbas em transferências, sendo seguido pelo italiano Carlo Ancelotti com 881 milhões gastos na sua passagem por Milan, Chelsea e PSG, neste ranking particular a seguir está o italiano Roberto Mancini com um desembolso de 667 milhões. Em quarto na lista vem Manuel Pellegrini, que gastou 645 milhões nas suas passagens por Villarreal, Real Madrid, Málaga e Manchester City.

José Mourinho recordou, em tom crítico, que «quando Abramovich chegou ao Chelsea, acusaram-no de estar a comprar o campeonato. Agora é o Manchester City, United e Liverpool quem o está a fazer». Completam a lista Alex Ferguson (465 milhões à frente dos “red devils”), Arséne Wenger (428 com o Arsenal) e por fim Pep Guardiola (391 a dirigir o Barcelona e Bayern).