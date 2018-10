Transferência «high-profile»: Arturo Vidal vai jogar no Bayern de Guardiola

O jogador chileno de 28 anos, Arturo Vidal, deverá assinar pelo Bayern de Munique um contracto válido por 5 épocas, após realizar os habituais testes médicos. Depois de 4 épocas de alto nível ao serviço da Vecchia Signora, onde venceu 4 Scudettos, 2 Supertaças e 1 Taça de Itália, Il Guerriero voltará à Alemanha, 4 anos depois de ter abandonado o Bayer Leverkusen. A transferência, que deverá rondar os 35 Milhões de Euros parece agradar a todas as partes envolvidas e já foi inclusive confirmada por Karl Hans Rummenigge, homem forte do futebol Bávaro.

Por um lado, Vidal parecia já ter conquistado tudo pelos Bianconeri (faltou a tão desejada Liga dos Campeões - o título esteve perto mas os homens de Turim foram derrotados pelo Barcelona na final de Berlim) enquanto que na Baviera vai ser um elemento motor, que pode trazer outra intensidade que faltou ao meio campo de Pep Guardiola. No entanto, o único ponto de interrogação nesta contratação prende-se em saber se o Chileno se enquadra bem no estilo de jogo "tiki-taka" do treinador Catalão.

É sabido que Pep gosta de privilegiar o jogo a primeiro toque e embora um box-to-box como Vidal seja sempre importante para garantir o equilíbrio ofensivo/defensivo de uma equipa, resta saber como é que o chileno irá caber no esquema dos bávaros (o primeiro toque e o passe curto serão talvez as áreas onde Vidal é menos forte). O médio realizou 171 jogos pela «Vecchia Signora» e marcou 48 golos, tornando-se num dos pilares do miolo da Juventus.

O Bayern consegue assim um reforço de peso, batendo a concorrência de outros gigante como Real Madrid ou Manchester United. Mais um jogador que vem oferecer soluções, nomeadamente para as grandes partidas da Champions, onde foi visível a falta de intensidade do meio-campo dos campeões Alemães. Resta agora saber se Vidal conseguirá impor o seu melhor futebol e se a sua cabeça está focada no novo desafio (como se sabe, é um jogador propício a acontecimentos extra-futebol negativos).