Levante contrata Deyverson, Belenenses recebe 2 milhões de euros

O braço-de-ferro entre o avançado brasileiro Deyverson e o Belenenses chegou ao fim, com a conclusão da transferência do atacante de 24 anos, que é a partir de ontem jogador do Levante UD. O atleta foi ontem apresentado como último reforço do clube valenciano, tendo assinado um contrato até 2019, permitindo um encaixe de dois milhões de euros ao Belenenses.

O jogador, que o ano passado se destacou na primeira metade do campeonato português (marcando 9 golos), estava à beira da ruptura com o Belenenses devido a divergências quanto ao processo de transferência, chegando mesmo a faltar a um treino de pré-época. Ontem a situação negocial foi desbloqueada e Deyverson viajou para a Holanda, para integrar o plantel do Levante, que estagia na cidade de Ermelo.

Deyverson experimentará o quarto campeonato da sua carreira - o avançado chegou a Portugal pela mão do Benfica, deixando o Mangaratibense, do Brasil, mas nunca foi aposta dos encarnados. O brasileiro actuou a segunda metade de 2014/2015 na Bundesliga, representando o FC Colónia (jogou 9 partidas e apontou 2 golos). Terá agora oportunidade de se destacar na liga espanhola.