Pedro Proença venceu com 32 votos, correspondentes a 58,2% a favor, contra os 23 de Luís Duque, que resultaram em 41,8%. Com 44 anos o ex-árbitro internacional, que também faz parte do Comité da UEFA, é o nono presidente da história da Liga.

Recorde-se que entre outros clubes, Pedro Proença contou com o apoio de FC Porto e Sporting, enquanto Luís Duque, que ocupou o cargo durante nove meses, era apoiado por Benfica e SC Braga.