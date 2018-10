Um ano depois da chegada, Naby Sarr deixa Alvalade e ruma ao Charlton

Em comunicado oficial, o Sporting Clube de Portugal anunciou hoje a venda do defesa central Sarr aos londrinos do Charlton. O jogador foi contratado no Verão de 2014/2015 mas revelou-se uma aposta fracassada, tanto nas contas de Marco Silva como agora, nas opções de Jorge Jesus.



«A Sporting Clube de Portugal, Futebol, SAD, informa que chegou a acordo com o Charlton Athletic FC para a transferência a título definitivo do jogador Mouhamadou-Naby Sarr por um valor de até 2,5 Milhões de Euros ficando a Sporting SAD com uma percentagem numa potencial mais-valia futura. A Sporting SAD deseja ao jogador Naby Sarr os maiores sucessos pessoais e profissionais.»

Contratado ao Olympique Lyon na temporada passada por um milhão de euros, Naby Sarr cedo foi «entregue aos lobos», jogando a titular logo nas partidas iniciais. Tal situação acabou por afectar o processo de adaptação do jovem central, que cedo demonstrou instabilidade anímica e incapacidade de lidar com a pressão da titularidade.

Após um ano pouco positivo ao serviço dos leões, o jovem gaulês enfrenta agora um novo desafio no futebol em terras de Sua Majestade. Um negócio positivo para o Sporting, rentabilizando o seu investimento, e, provavelmente, para um jogador que agora parece rumar a um futebol mais adequado às suas características.