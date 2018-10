Salvador Agra é reforço de peso do Nacional da Madeira

Depois do fim do contrato que o ligava aos espanhóis do Bétis, o extremo veloz Salvador Agra anunciou ontem nas redes sociais a assinatura de um contrato profissional com o Nacional da Madeira, quinto clube português que o jogador de 23 anos representará em Portugal.

Salvador Agra, formado no Varzim, tentou a sua sorte na liga espanhola mas a experiência no Bétis de Sevilha não correu de feição - o atleta efectuou apenas 14 jogos pelo clube sevilhano, embarcando depois numa espiral de empréstimos que passou pelo Siena, SC Braga e Académica.

O extremo, conhecido pela sua velocidade impressionante, voltou a impulsionar a sua carreira devido à segunda passagem pelos bracarenses: acumulou 34 presenças ao serviço do SC Braga durante a temporada passada, apontando 4 golos e servindo principalmente como «arma secreta», entrando nas segundas partes para quebrar as defesas contrárias.

O jogador viveu um dos momentos mais altos da temporada 2014/2015 ao marcar o golo decisivo que bateu o campeão Benfica, no reduto da Pedreira, à passagem da oitava jornada da liga portuguesa. Numa incursão rápida, Agra surpreendeu a defensiva encarnada e bateu o guarda-redes encarnado aos 81 minutos de jogo, fixando o resultado em 2-1.