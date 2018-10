Oficial: Didier Drogba é a mais recente estrela do Montreal Impact

O antigo goleador do Chelsea, Didier Drogba é aos 37 anos o mais recente reforço dos canadianos Montreal Impact. O experiente artilheiro chega à liga norte-americana para acrescentar tarimba e mística, depois de ter passado com grande destaque pelos londrinos do Chelsea e pelos turcos do Galatasaray. Na chegada ao aeroporto canadiano, Drogba tinha à sua espera uma multidão de aficionados do Montreal, que depositam muitas esperanças no instinto goleador do africano.

Drogba: quem sabe marcar nunca esquece

A especulação em torno do futuro de Didier Drogba chegou finalmente ao fim com o costa-marfinense a aceitar a proposta aliciante dos canadianos do Montreal Impact. Antes deste acordo, o avançado esteve perto do Chigaco Fire, clube que detinha direitos de preferência pelo ponta-de-lança. No entanto os canadianos pagaram uma verba ao clube para poder negociar com o jogador e assim garantir mais um reforço de peso para a liga MLS. O contrato será válido até Janeiro de 2017 com a estrela do Costa do Marfim a assinar provavelmente o seu último contrato profissional de futebol.

A título de curiosidade, recorde-se que neste defeso o avançado Drogba chegou a estar no radar do FC Porto, mas os dólares americanos falaram mais alto. O jogador tem tido uma carreira recheada de sucessos e conquistas, principalmente ao serviço do Chelsea, onde se sagrou campeão inglês, conquistou taças nacionais, sendo principalmente preponderante no triunfo da liga dos campeões, onde foi um dos principais marcadores de serviço. Na selecção da Costa do Marfim é designado como o melhor jogador de sempre e foi também eleito como um dos melhores jogadores africanos de toda a história.