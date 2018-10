Zamalek de Jesualdo Ferreira sagra-se campeão do Egipto

Jesualdo Ferreira conquistou, esta terça feira, o título de campeão nacional do Egipto. A entrega do título ao clube orientado pelo técnico português ficou decidida na penúltima (37ª) jornada da prova, quando o Zamalek beneficiou de um empate caseiro do Al Ahly frente ao Smouha.

Diante do décimo classificado, a turma que perseguia os cavaleiros brancos na corrida pelo título não foi capaz de reagir ao auto-golo de Mohamed Hany, aos 50 minutos. Os pupilos de Juan Garrido ainda conseguiram marcar aos 82', por intermédio de El Said, mas não foram além do empate, terminando, assim, com as suas aspirações na liga egípcia: o resultado ditou uma distância pontual para o primeiro classificado de 5 pontos - algo impossível de recuperar, numa altura em que apenas serão disputados mais 3 pontos pelo Al-Ahly e o Zamalek possui um jogo a menos.

Deste modo, Jesualdo Ferreira é o sexto técnico português a sagrar-se campeão no estrangeiro esta época, seguindo-se a Villas Boas (Zenit, Rússia), Vítor Pereira (Olympiakos, Grécia), Mourinho (Chelsea, Inglaterra), Paulo Sousa (Suíça) e Pedro Caixinha (México). Note-se, ainda, que este é o primeiro título do treinador de 69 anos fora de Portugal, depois de ter conquistado 3 ligas, 2 Taças de Portugal e uma Supertaça, quando orientava o FC Porto.