Benfica: Pelé e Romário Baldé cedidos, Rochinha confirmado no Standard Liège

O Benfica continua a arrumar o plantel, diminuindo o lote de jogadores que irão compôr o contingente final eleito por Rui Vitória para atacar a temporada 2015/2016. Depois das cedências de Derley, Diego Lopes e César (os dois primeiros ao Kayserispor e o central ao Flamengo), as águias emprestaram o recém-contratado médio defensivo Pelé e o jovem da formação Romário Baldé.

O médio ex-Beleneneses, que chegou à Luz para ser aposta de Jorge Jesus, acertou a sua ida para o Paços de Ferreira, durante a temporada que se aproxima. Depois de muita especulação e contra-informação, Pelé será mesmo reforço dos pacenses e espera-se que seja um elemento importante no onze da Mata Real, colmatando a ausência do costa-marfinense Seri, que viajou para o campeonato francês.

Por empréstimo saiu também o jovem Romário Baldé, que esteve com um pé fora do Benfica mas acabou por renovar o contrato que o ligava ao clube que o formou, até 2019. Baldé , de 18 anos, será jogador do Arouca durante a época 2015/2016, cedência essa que confirma a preferência do clube arouquense por jogadores promissores emprestados pelos três grandes - Iuri Medeiros (Sporting) e Joris Kayembe (FC Porto) foram os escolhidos na temporada passada.

De saída da Luz está o jovem Diogo Rochinha. O médio ofensivo estivera já emprestado ao Bolton, na temporada transacta, mas agora a separação é definitiva. O jogador de 20 anos desvinculou-se do clube encarnado e assinou ontem um contrato de três anos com os belgas do Standard Liège, onde irá tentar assumir papel importante no plantel.