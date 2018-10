Tiago Rodrigues regressa à Madeira para liderar a orquestra do Marítimo

Tiago Rodrigues, médio de 23 anos, é o mais recente reforço do Marítimo - o atleta, que ainda está ligado contratualmente ao FC Porto, regressou ontem à Madeira mas desta feita para reforçar o rival directo do seu ex-clube, o Nacional da Madeira, onde actuou entre Janeiro e Maio.

O jogador, dotado na arte do passe e da visão de jogo, chega ao clube insular por empréstimo, visto estar longe de ser uma opção para o plantel principal dos Dragões. Na segunda metade da época passada, Tiago Rodrigues realizou 22 jogos pelos «alvinegros» e marcou 4 tentos; este será o segundo empréstimo desde que o centrocampista assinou pelo Porto. O médio que se notabilizou no Vitória de Guimarães foi contratado ao clube vimaranense na época 2013/2014 mas nunca ganhou espaço no plantel, nem com Fonseca (na primeira época) nem com Lopetegui (na sua segunda).

«Estou muito feliz por ingressar num clube como o Marítimo, de uma terra onde me sinto adaptado. Quero ajudar o Marítimo a atingir os seus objetivos que passam, como é habitual, pela luta por um lugar europeu», declarou o jogador durante a sua apresentação no novo clube.