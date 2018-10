Rescindiu com o Al-Ahli Jeddah: Bruno César é o reforço sonante do Estoril

Já chegou à Amoreira o grande reforço do Estoril versão 2015/2016: o brasileiro Bruno César, médio de 26 anos, assinou ontem contrato com o clube após ter rescindido o vínculo laboral que o ligava ao clube saudita Al-Ahli Jeddah, onde actuava desde que abandonou a Luz, na temporada 2012/2013.

O jogador, que chegou a Portugal a pedido de Jorge Jesus, na temporada 2011/2012, realizou 60 partidas de águia ao peito (marcou 13 golos, todos na primeira época) antes de ingressar na liga saudita, sem nunca vincar indubitavelmente o seu valor na clube da Luz - esta será a sua segunda aventura em solo luso, proporcionada pela empresa Traffic, que detém participação maioritária na SAD da equipa de Cascais.

Bruno César será o maestro do ataque estorilista, numa aventura que servirá para relançar desportivamente a carreira; no clube árabe apenas realizou 18 jogos oficiais, tendo acumulado 20 duelos no país natal, ao serviço do Palmeiras (2014), por empréstimo do Al-Ahli Jeddah. Dentro das quatro linhas, deverá ocupar a vaga deixada pelo médio promissor Tozé, que agora milita no Vitória de Guimarães.