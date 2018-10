De saída da Sky, Richie Porte será o chefe-de-fila da BMC em 2016

A especulação há muito que enchia as publicações de ciclismo e, agora, os rumores transformaram-se em certeza - o australiano Richie Porte, de 30 anos, será mesmo reforço da equipa norte-americana BMC no ano de 2016. O ciclista, que se notabilizou nas íngremes subidas do exigente Tour de France, será o protagonista máximo da equipa do World Tour.

O corredor, que deu nas vistas como fiel e incansável escudeiro de Bradley Wiggins (em 2012) e Chris Froome (durante a gloriosa prestação da Team Sky no Tour de 2013), está de saída da formação britânica para um lugar de grande destaque na BMC Racing Team, onde deverá atacar a prova rainha do circuito internacional como chefe-de-fila. As suas prestações na alta montanha, plenas de constância e ritmo elevado, são o cartão de apresentação de um corredor que procura elevar o seu estatuto desportivo.

Richie Porte subiu a pulso na hierarquia da Sky, conseguindo ser escolhido para liderar a armada britância no Giro de Itália deste ano, prova que não correu de feição ao australiano. Porte, que este ano já arrecadou triunfos no Paris-Nice e no Tour de Trentino, despertou o interesse da BMC e o acordo com a equipa norte-americana foi hoje desvendado. Porte vincou a sua ambição para 2016 e até abordou a parceria com o actual líder da equipa.

«Quero ganhar de novo corridas como a Paris-Nice e a Volta à Catalunha e penso na Volta a França do próximo ano, porque não ter o Tejay Van Garderen e eu? Damo-nos bem. É entusiasmante ir para uma equipa em que vou ter tantas oportunidades para vencer corridas», declarou, à luz da confirmação da sua ida para a nova equipa.