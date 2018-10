Labyad, Miguel Lopes, Rosell, Capel e Tanaka estão de saída do Sporting

Jorge Jesus e Bruno de Carvalho entraram no relvado de Alvalade de mãos dadas, anunciando uma união de esperança e confiança para o novo Sporting 2015/2016, agora reforçado pela tarimba do ex-técnico do Benfica e baseado numa política de contratações de jogadores com provas dadas e com experiência consolidada. Perante 38 mil adeptos, o renovado Sporting apresentou ontem o plantel de 25 jogadores e enfrentou a AS Roma, numa partida que terminou com o triunfo caseiro de 2-0 (golos de Slimani e Mané).

As indicações do início de pré-época já sinalizam as orientações técnicas de Jorge Jesus quanto às dispensas, mas a apresentação do plantel aos sócios veio confirmar que o lote leonino perderá vários jogadores, considerados excedentários pelo treinador. Na rota da saída estão os espanhóis Oriol Rosell e Diego Capel, o lateral Miguel Lopes, o médio ofensivo holandês Zakaria Labyad e o avançado nipónico Junya Tanaka. Iuri Medeiros também não merecerá a confiança do técnico para a época 2015/2016.

Miguel Lopes não convenceu o treinador e a contratação do experiente João Pereira apenas veio corroborar que a lateral direita estava destinada ao ex-jogador do Valência que já passara pelos Leões. O jogador aufere um elevado salário dentro do plantel leonino e a resolução da sua saída poderá ser complicada. Oriol Rosell, cujo ingresso em Alvalade fez parte do plano de reforços de Bruno de Carvalho em 2014/2015, está igualmente de saída, assim como Diego Capel, que aufere um dos salários mais elevados do plantel.

Na mesma situação que Rosell está o japonês Junya Tanaka - o atacante chegou também no defeso de Verão de 2014/2015 e, um ano depois, está fora dos planos do clube. Os sete golos do avançado asiático em 2014/2015 não são bagagem suficiente para convencer o exigente treinador leonino. Zakaria Labyad, que regressou do empréstimo ao Vitesse, alimentava esperanças de ganhar espaço no plantel mas Jesus despistou essa possibilidade, relegando o holandês para a lista de dispensas.