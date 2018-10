Supertaças: Arsenal, PSG e Wolfsburgo erguem troféu de arranque de época

O fim-de-semana passado abriu as hostilidades competitivas da temporada 2015/2016 em vários países, com destaque para Inglaterra, Alemanha e França. Na Community Shield inglesa, foi o Arsenal a vencer levar a melhor, com um golo de Oxlade-Chamberlain a afundar o Chelsea de José Mourinho. No duelo francês entre PSG e Lyon, foram os parisienses, campeões nacionais, a levarem o troféu para Paris. Na Alemanha, o campeão Bayern caiu nas grandes penalidades perante o Wolfsburgo.

Bendtner na hora H salvou Wolfsburgo da derrota

No Sábado, campeão nacional Bayern e vencedor da Taça Wolfsburgo mediram forças e ofereceram aos amantes da emotividade futebolística um jogo para não esquecer. Na Volkswagen Arena, foi o Bayern de Guardiola o primeiro a marcar, através da técnica mortífera de Arjen Robben - o extremo holandês finalizou na pequena área após centro de Douglas Costa, à passagem do minuto 41. Mas quando todos os caminhos pareciam indicar a glória bávara, Nicklas Bendtner, aos 89 minutos, guinou o rumo dos acontecimentos e transformou em golo um passe magistal de Kevin De Bruyne.

O golo do avançado dinamarquês adiou a festa do Bayern, que procurava festejar a primeira Supertaça desde 2012; em destaque, a assistência do médio belga De Bruyne, especialista que acumulou 28 passes para golo em 2014/2015. O empate resistiu ao prolongamento e só nas grandes penalidades se decidiu o vencedor - os «lobos» bateram o campeão nacional por 5-4 e ergueram pela primeira vez na História do clube o troféu da Supertaça alemã.

PSG começa nova época da mesma forma que terminara a anterior: a festejar

A temporada francesa arrancou com a mesma imagem que a anterior terminara: com a festa parisiense do dominador Paris Saint-Germain. Os homens de Laurent Blanc levantaram o quinto Trophée des Champions do currículo, após uma vitória por 2-0 sobre o Olympique Lyon na cidade de Montreal, no Canadá. Num jogo dominado pelo pendor controlador do PSG, os golos madrugadores de Serge Aurier (11 minutos) e de Edinson Cavani (17 minutos) selaram rapidamente o destino do Lyon.

Desta feita, o PSG abre a temporada 2015/2016 com um troféu, o que significa que o ano de 2015 é mesmo de arromba para os parisienses, que somam já 4 títulos nacionais neste ano civil (Ligue 1, Taça da Liga, Taça de França e Supertaça). A equipa de Hubert Fournier não foi capaz de ameaçar o domínio da equipa da capital e o poderio avassalador da equipa de Ibrahimovic e companhia não parece tirar o pé do acelerador: esta vitória indica que a sede de títulos parece não ter esmorecido...

Catorze tentativas depois, Wenger bateu a 'bête-noire' chamada Mourinho

O pesadelo de Arsène Wenger durou e perdurou mas ontem, depois de catorze tentativas goradas, o Arsenal, comandado pelo experiente técnico francês, bateu a sua besta negra, o Chelsea de José Mourinho. A propalada rivalidade entre os dois treinadores apimentou a Community Shield e o favoritismo do campeão nacional Chelsea forçava os «Gunners» a cerrar os dentes e a perseguir uma vitória que repetisse os festejos de 2014, quando ganhou a décima terceira Supertaça inglesa.

O golo do jovem extremo Oxlade-Chamberlain, aos 24 minutos, foi decisivo para consagrar o Arsenal como vencedor da Community Shield - o remate colocado da promessa inglesa ultrapassou o belga Courtois e colocou os «Gunners» a disparar no Wembley. A eficaz posse de bola do Arsenal relegou os «Blues» para o papel passivo e a naturalidade do triunfo arsenalista não tem discussão. Petr Cech, contratação do Arsenal, defrontou pela primeira vez a sua antiga equipa.