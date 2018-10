Lyon garante lateral ex-United: 'Bienvenue' Rafael Da Silva

O defesa-lateral direito brasileiro Rafael Da Silva, trocou o vermelho do Manchester United (clube onde esteve as últimas oito temporadas) pelo azul de Lyon. O emblema francês divulgou o acordo, logo depois de o seu presidente, Jean-Michel Aulas, ter assegurado a presença de Rafael em Lyon durante o dia de ontem. A transferência deverá custar três milhões de euros aos cofres do clube francês.

O internacional canarinho deverá assinar um contrato de quatro temporadas, sendo o terceiro reforço dos franceses, depois de Jérémy Morel e Claudio Beauvue. Com esta transferência cai por terra a possibilidade de Rafael rumar ao Benfica, depois de ser associado às águias num possível negócio por Nico Gaitán.

O lateral brasileiro despediu-se do Manchester United e dos seus adeptos com uma mensagem no Twitter: «Vivi 8 anos incríveis durante os 8 em que vesti a camisola de um dos maiores clubes do Mundo», declarou o lateral ofensivo.