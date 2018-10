Negócio cancelado: condição física e salário afastam Prince Boateng de Alvalade

Tudo parecia ontem extremamente bem encaminhado para que o negócio da vinda de Kevin-Prince Boateng para Alvalade se consumasse - o atleta de 28 anos aterrou em Lisboa com as linhas estruturais da proposta salarial leonina aceite, mas hoje, tudo caiu por terra. O internacional ganês já não será jogador do Sporting.

Kevin-Prince Boateng tinha um princípio de acordo com a SAD do Sporting mas a negociação final do contrato, bem como as variáveis relativas ao prémio de assinatura e prémios por objectivos atrasaram o entendimento e comprometeram as negociações. O jogador do Schalke 04 aufere um salário elevado e as pretensões exigidas hoje chocaram com o tecto salarial imposto pelos Leões.

Além disso, os responsáveis leoninos ficaram reticentes com os resultados dos exames médicos, já que os mesmos relataram a má e débil condição física do polémico centrocampista. Por estas duas razões, a transferência foi abortada o Boateng está de malas aviadas para outras paragens, enquanto o Sporting procura finalizar a contratação de Bruno Paulista, opção imediatamente a seguir ao prioritário jogador ganês.