Chegou a Lisboa: Mitroglou fintou o Sporting e vai reforçar o Benfica

Há um mês que o avançado grego estava nos planos do Sporting, e as negociações entre jogador, o Fulham e o clube leonino foram conhecendo avanços e recuos, mas a entrada de rapina da águia desviou o internacional helénico das garras do Leão num ápice. Após retornar da digressão, Rui Vitória reuniu com Rui Costa e Luis Filipe Vieira para alinhavar a estratégia de mercado e desde Segunda-feira que o Benfica fixou na sua mira o jogador que se notabilizou ao serviço do Olympiakos.

Com assertividade, os encarnados bateram a concorrência do Sporting e garantiram o concurso do jogador grego por um período de um ano, em regime de empréstimo. Para que tal se concretize, o Benfica desembolsará 1,4 milhões de euros, ficando salvaguardada a opção de compra do atleta de 27 anos, por um valor a rondar os 7,5 milhões de euros. Konstantinos Mitroglou chegou ontem à noite a Lisboa, por volta das 23 horas, e hoje assinará contrato com as águias.

Mitroglou, que falhou o desafio no Fulham, é sobejamente conhecido pelos golos marcados com a camisola do Olympiakos - em 2007/2008 iniciou o seu percurso no clube de Pireu, marcando, até aos dias de hoje, 79 golos em sete temporadas. Em 2014/2015, emprestado pelo clube inglês que o adquiriu em 2013, Mitroglou marcou 19 tentos em 33 presenças ao serviço do Olympiakos. Este será o quarto campeonato que experimentará, depois de ter actuado na Grécia, Alemanha (brilhou no Monchengladbach) e Inglaterra.

Mitroglou será a primeira de uma série de contratações nesta segunda abordagem em força ao mercado; o jogador grego é apontado directamente ao onze do Benfica, onde fará parelha com o brasileiro Jonas, colmatando a saída de Lima.