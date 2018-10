Benfica apresenta o seu novo avançado, Konstantinos Mitroglou

Chegou ontem à noite a Lisboa e hoje à tarde firmou o contrato de um ano de empréstimo com o clube da Luz, sendo agora o mais provável companheiro de ataque do goleador brasileiro Jonas. Konstantinos Mitroglou, de 27 anos, foi cedido pelo Fulham e o seu passe poderá ser adquirido em definitivo por uma verba a rondar os 7,5 milhões de euros.

O avançado grego, que brilhou intensamente com a camisola do Olympiakos, chega ao reino da Luz para aumentar o leque de opções de Rui Vitória no sector ofensivo. A saída de Lima e a ineficácia da equipa durante a digressão internacional levaram os responsáveis encarnados a agilizarem esforços para contratar novo parceiro de ataque para Jonas.

«É muito importante para mim poder jogar na Liga dos Campeões e estar num clube campeão. É um grande desafio. Temos de tentar chegar longe na Europa e ganhar novamente o campeonato. Claro que há pressão, porque é um clube grande, mas não estou assustado», declarou hoje o internacional grego à BTV, após rubricar o contrato de empréstimo.

Mitroglou encontrará o antigo companheiro Fejsa, com quem actuou no Olympiakos, e também o companheiro de selecção Andreas Samaris, médio grego que chegou ao Benfica há precisamente um ano atrás. «É muito importante para mim encontrar aqui antigos companheiros. Falaram-me muito bem do Benfica e acredito nos vamos ajudar mutuamente», afirmou o avançado, que tenta na Luz apagar a má experiência em Inglaterra, ao serviço do Fulham.