Sporting reforça miolo com chegadas de Bruno Paulista e Alberto Aquilani

O Sporting confirmou ontem dois novos reforços para a era de Jorge Jesus - em pólos opostos do percurso profissional, Bruno Paulista e Alberto Aquilani assinaram contrato com o clube leonino, reforçando o meio-campo às ordens do ex-treinador do Benfica. Bruno Paulista, de 19 anos, abraça a sua primeira experiência fora do Brasil, enquanto o tarimbado internacional italiano Aquilani, de 31 anos, experimentará o terceiro campeonato e o oitavo clube da carreira.

Bruno Paulista, imponente e altivo médio defensivo com capacidades para transportar a bola pelo centro do terreno, chegou do Bahia por 3,5 milhões de euros por 65% do passe, enquanto o italiano, que se destacou ao serviço da AS Roma entre 2004/2005 e 2008/2009, chegou a Alvalade depois de se desvincular da Fiorentina, clube por onde passou entre a temporada 2012/2013 e a época transacta. Para trás fica a frustrada tentativa de contratar o médio ganês Kevin-Prince Boateng.

Com a lesão de William Carvalho, a dispensa de Rosell e (apenas regressará à competição dentro de 4/5 semanas) e a vontade de Jorge Jesus em ganhar maior competência e diversidade de recursos no miolo táctico, as chegadas de Bruno Paulista e Alberto Aquilani surgem como a resposta ideal para a falta de opções para o centro do terreno. Os Leões passam agora a contar com um centrocampista perito no passe e na definição dos ritmos de jogo e um trinco forte à imagem da predilecção técnico-táctica de Jesus.

«Foi um grande dia para mim e tenho de agradecer a todos os que me ajudaram neste processo. É uma grande oportunidade num grande clube e estou muito satisfeito. Estou pronto e sinto-me preparado para começar logo que seja possível. Quero fazer bem as coisas e ajudar a equipa», declarou ontem o jogador ao site dos Leões. «O Sporting é um grande clube e tem tanta vontade de vencer como eu, com um grande treinador e uma grande equipa», reforço o médio.

Ao contrário de Aquilani, que brilhou na AS Roma e acumulou 37 internacionalizações pela «Squadra Azzurra», o imponente Bruno Paulista é ainda um desconhecido para os adeptos portugueses; o trinco do Bahia era já cobiçado por vários clubes franceses e sobressaiu no clube baiano graças ao poderio defensivo, tackle atempado, forte capacidade física e técnica acima da média para um trinco inexperiente de apenas 19 anos. Desejo de Jesus, Paulista poderá ser, a longo prazo, o substituto de William Carvalho.