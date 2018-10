Já é oficial: Rúben Amorim de saída do Benfica rumo ao Al-Wakrah

Rúben Amorim está de saída do Benfica após uma ligação que se iniciou na temporada 2008/2009, época da vigência técnica do espanhol Quique Flores. O médio português de 30 anos chegou ao Benfica vindo do Belenenses, encetando aí um vínculo duradouro com os encarnados, apenas interrompido pela passagem pelo SC Braga, entre Janeiro de 2012 e o final da temporada 2012/2013. O jogador irá representar o Al-Wakrah, do Catar, estando a assinatura do contrato marcada para os próximos dias.

Amorim, que se treinava no Jamor, à parte dos restantes colegas, estava na lista de dispensas do Benfica, esperando a resolução do seu futuro, que poderia passar pela Major League Soccer ou por uma igual reforma dourada em terras árabes. O atleta diz assim adeus ao clube que o notabilizou e onde ganhou três campeonatos nacionais, uma Taça de Portugal, seis Taças da Liga e uma Supertaça Cândido Oliveira.

O atleta, que na temporada 2001/2002 representou o Benfica nas camadas júniores, acumulou 154 partidas com a camisola das águias e é outro dos jogadores mais experientes e simbólicos do Benfica ganhador da era de Jorge Jesus a abandonar a Luz, seguindo as pisadas de Maxi Pereira e Lima. «O português Rúben Amorim, jogador do Benfica, vai assinar contrato nos próximos dias», confirmou o Al-Wakrah na rede social.